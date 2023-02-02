‘Proje tarıma yeni bir soluk getirecek’

İZMIR Ticaret Borsası (İTB) meclis toplantısına SGK İl Müdürü Yavuz Kurt konuk olarak katıldı. İTB Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, yaptığı konuşmada, 81 ilde tarım arazilerinin etkin kullanımı ile bitkisel üretimin geliştirilmesine yönelik projelerin önemli bir adım olduğunu belirterek, "Bunların tarıma yeni bir soluk getireceğine inanıyorum. Avrupa Birliği Yeşil Mutabakat kararı hem ülkeler hem de şirketler için hayli kapsamlı bir dönüşümü mecburi kılıyor. İzmir Tarım Teknoloji Merkezimizin yakın bir gelecekte kendi Yeşil Tahvilini çıkarması için de şimdiden çalışmalara başlamalıyız" ifadelerini kullandı.

MERT ALPDÜNDAR