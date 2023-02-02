Tarım ve hayvancılık sektörü fuarda buluştu

TÜRKİYE'NİN sektöründe en büyük fuarı olarak gösterilen AGROEXPO Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı, bu yıl 18'inci kez Fuarİzmir'de açıldı. Sektördeki son teknoloji ürünlerin sergilendiği fuarda 67 ülkeden 1000'e yakın markanın yer aldığı, 5 günde 400 bin ziyaretçinin beklendiği bildirildi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, bu yıl fuarda 2,5 milyar dolarlık iş hacmi beklendiğini söyledi. Uganda Tarım Hayvancılık Bakan Yardımcısı Bright Rwamirama ise Türk firmalarıyla iş birliğini geliştirmek istediklerini söyledi. Törende İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener, Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Hakan Ürün de birer konuşma yaptı.

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