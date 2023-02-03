Anadolu hızlı trenler ile örülecek

TÜRKIYE'NIN ulaşım altyapısında geldiği son nokta ve gelecek planları Turkuvaz Medya tarafından düzenlenen 'Yeni Yüzyılın Altyapısı' panelinde masaya yatırıldı. A Para Yayın Koordinatörü ve A Haber Ekonomi Müdürü Özlem Doğaner'in yönetiminde gerçekleşen panele, TCDD İşletmesi Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Pezük, Kuzey Marmara Otoyolu Genel Müdürü Aynur Uluğtekin, ICA İçtaş Genel Müdürü Serhat Soğukpınar, TOBB Karayolu Yolcu Taşımacılığı Meclis Başkanı Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı katıldı. Panelde geçmişte yapılan projeler kadar gelecekte yapılması planlanan yatırımlar da konuşuldu.

Hızlı tren projelerinin birçok ile yayılacağını söyleyen TCDD İşletmesi Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Pezük, "2053 yılında YHT bağlantısına sahip il sayısını 8'den 52'ye çıkarmayı hedefliyoruz. YHT konforuyla ve hızıyla bugüne kadar 70 milyonun üzerinde yolcu taşıdık" dedi. Panelde konuşan Kuzey Marmara Otoyolu Genel Müdürü Aynur Uluğtekin ise Kuzey Marmara Otoyolu'nun İstanbul'daki ulaşım yükünü azalttığını kaydetti. Uluğtekin, "Kuzey Marmara Otoyolu 2030'da devlete teslim edilecek" dedi.

HEDEF 10 KATINA ÇIKARMAK

ICA İçtaş Genel Müdürü Serhat Soğukpınar ise 2023 ve sonrasına ilişkin görüşlerini paylaştı. Yap-işletdevret modelinin Türkiye açısından önem taşıdığını belirten Soğukpınar, "Bu yöntem sadece bir finansal model değil. Girdiği her sektöre hizmet kalitesi de getiriyor" açıklaması yaptı. TOBB Karayolu Yolcu Taşımacılığı Meclis Başkanı Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı ise "Türkiye 20 yılda çok önemli işler yaptı. Karayolu, demir ve deniz yolunda 184,5 milyar dolarlık yatırım yaptı" dedi. Şöyle devam etti: "Kamu-özel sektör iş birliği olmasaydı bu projeler yapılamazdı. 2003- 2021 arasında otoyollara 112,4 milyar dolar, deniz yollarına ise 2 milyar dolar harcanmış. 2023-2053 vizyonunda bu yatırımı 10 katına çıkaracağız."