Güçlü sponsor desteği

TÜRKIYE Yüzyılı Zirvesi'nin ana sponsorları Aydem Enerji, Demirören Holding, Erciyes Holding, Halkbank, Kalyon, Koza Altın Işletmeleri, Turkcell, Türk Hava Yolları, Türk Telekom, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Aydınlı, EnerjiSA, EnerjiSA Üretim, Kuzu Grup; destek sponsorları ise Artaş Grubu, Cengiz Holding, DAP, EPIAŞ, Eren Enerji, ICA, Kuzey Marmara Otoyolu, Koleksiyon, Papara, Philip Capital, Shell, Suryapı, Torkam Holding, Kargomsende, Tedaş, TEIAŞ, EÜAŞ, Tenmak, TPIC, Türkiye Petrolleri, Botaş, Botaş International, Eti Maden, TKI, TC Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Iştirakler, MTA ve MAPEG oldu.

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