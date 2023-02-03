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Haberler Ekonomi Hazır betondaki fiyat artışına tepki

Hazır betondaki fiyat artışına tepki

3.2.2023

Hazır betondaki fiyat artışına tepki

ZMIR'IN en çok konut üreten ilçesi Torbalı'da hazır beton fiyatlarına yapılan yeni zam tartışmaya yol açtı. Hazır beton artı pompa fiyatı Aydın'da 1200 TL, Manisa'da 1250 TL ve Kuşadası'nda 1150 TL iken Torbalı'da 950 TL'den 1400 TL'ye çıkması Torbalı Ticaret Odasını harekete geçirdi.

Hazır beton üreticilerinin kendi aralarında anlaşıp fahiş fiyat belirledikleri konusunda ellerinde ciddi belgeler olduğunu ifade eden Torbalı Ticaret Odası (TTO) Başkanı Abdulvahap Olgun, İnşaat Meslek Komitesi üyeleri ile yaptığı toplantıda, "Firmalarla ilgili elimizde ciddi kanıtlar var. Kriz fırsatçılığı yapan karteller demir, çimento ve beton zamlarını geri almazsa Rekabet Kurumuna başvuracağız" dedi. Önümüzdeki hafta sektörün önemli oyuncuları ile toplantı yapacaklarını ifade eden Olgun, hazır beton üreten 5 firmanın anlaşarak tek fiyat belirlediklerini ve birbirlerinin müşterilerine mal satmama yönünde karar aldıklarını iddia etti.

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