Muhteşem Türk şehirleri geliyor

TURKUVAZ Medya Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Yüzyılı Zirvesi&Para Sohbetleri'ne video mesaj ile katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Ortak evimiz, dünyamız ve cennet vatanımız Türkiye, iklim krizinin ağır sonuçlarıyla karşı karşıya. Özellikle son yıllarda; Sinop, Bartın ve Kastamonu'daki seller, Antalya ve Muğla'daki yangınlar, Marmara Denizi'ndeki müsilaj ve daha birçok olumsuz durumla yüzleştik. Bakanlık olarak, ülkemizi iklim krizine uyumlu bir hale getirmenin sorumluluğunu taşıyoruz. Dünyada yeşil dönüşümün merkeze alındığı; yeni normalin artık en yüksek sesle gündeme geldiği bir dönemde; attığımız her adımı; Türkiye'nin ufkuna uygun bir şekilde atıyoruz. Çünkü artık her devlet, her millet için 'yeşil dönüşüm' kaçınılmazdır, ülkemiz için de olmazsa olmazdır" dedi.

EYLEM PLANI BU YIL TAMAM

Başkan Tayyip Erdoğan'ın çevre ve doğa aşkıyla öne çıkan bir lider olduğunun altını çizen Kurum, şunları söyledi: "Kendilerinin liderliğinde; yeşilin, çevrenin, sürdürebilirliğin, tasarrufun ve net sıfır emisyonun asrı olarak tarihe geçen bir yüzyıl istiyoruz, bunu arzuluyoruz, bunun için çalışıyoruz. Gayemiz; Türkiye Yüzyılı'nda, yeşil kalkınma devrimini tüm detaylarıyla tamamlamış, 2053 net sıfır emisyon hedefine ulaşmış lider ülke Türkiye. Bu mücadeleye büyük katkı sunacak Ulusal Uyum Stratejisi ve Eylem Planımızı, 22 kurumumuzdan oluşan İklim Koordinasyon Kurulu'muzla birlikte; gayrimenkul sektörü de dâhil tüm alanları kapsayacak şekilde 2023 yılı içerisinde tamamlayacağız. Mısır'da düzenlenen COP27 toplantısı Türkiye için bir milat oldu. Orada, tüm dünyaya Ulusal Katkı Beyanımızı güncellediğimizi, 2030 yılında gerçekleşmesi öngörülen artıştan yüzde 21 azaltım hedefimizi yüzde 41 seviyesine yükselttiğimizi deklare ettik."

ZAMANLA YARIŞIYORUZ

Kurum, "Ne yazık ki biz bir deprem ülkesiyiz. Ülke nüfusumuzun yüzde 71'i deprem kuşağında yaşıyor. 2012 yılında, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde başlayan Büyük Dönüşüm Seferberliği, sektörün de katkılarıyla, atılımlar yapa yapa yoluna devam ediyor" dedi. Bakan Kurum, bugüne kadar Türkiye'de 3.3 milyon konutun dönüşümünü tamamladıklarını ve 81 ilde 250 bin konutun dönüşümüne adeta zamanla yarışarak devam ettiklerini söyledi.

RİSKLİ YAPI KALMAYACAK

"Tarihe vefa geçmişe saygı diyerek tam 80 tarihi kent meydanımızı ihya ediyoruz. 2033'e kadar kent meydanı sayımızı inşallah 250'ye çıkaracağız" diye konuşan Kurum, şöyle devam etti: "Yeşil sanayi, yeşil OSB diyerek şu ana kadar 6 ilimizde 4 bin 120 dükkan inşa ettik. Yine 6 ilimizde 6 bin 238 dükkanın inşası devam ediyor. 7 ilimizde de proje çalışmalarına devam ediyoruz. Böylece eski sanayi alanlarını şehirlerimizin dışına taşıyarak merkezlerdeki tüm kirliliği ortadan kaldırıyoruz, esnafımıza yeni dükkanlar kazandırıyoruz. İnşallah, 2035 yılına kadar kentsel dönüşüme girmemiş hiçbir riskli yapı kalmayacak." Bakan Kurum, sözlerini şöyle tamamladı: "İnşallah hep birlikte; gelecek 10 yıl içinde şehirlerimizin tamamının yapısal, çevresel, kültürel ve ekonomik dönüşümünü tamamlayacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın yeşilin, dijitalin, enerjinin, sürdürülebilirliğin, teknolojinin ve gücün asrı olarak tarif ettiği Türkiye Yüzyılı inşallah; muhteşem Türk şehirleriyle taçlanacak."

SIFIR ATIK KÜRESEL OLDU

BAKAN Kurum, bir başarı hikayesinin de bugün küresel bir çevre hareketine dönüşen ve 5 yaşına ulaşan Sıfır Atık'la yaşandığını dile getirdi. Emine Erdoğan'ın himayelerinde 2017'de başlayan bu hareketle 160 bin kurum binasının yüzde 100 sıfır atık uyumlu hale geldiğini aktaran Kurum, "BM Genel Kurulu'nda 30 Mart, Uluslararası Sıfır Atık Günü olarak kabul edildi" diye konuştu. Bakan Kurum, sayıları 500'e yaklaşan millet bahçelerini 5 yıl içerisinde 1.000'e ulaştıracaklarını söyledi.