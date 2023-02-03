Tarımda planlı üretim başlıyor

TURKUVAZ Medya Grubu'nun düzenlediği 'Türkiye Yüzyılı Zirvesi&Para Sohbetleri'nde, yeni dönemin yol haritası açıklandı. Zirveye katılan Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Türkiye Yüzyılı'nda tarım sektöründe hayata geçirilecek yeni politikaları paylaştı. Dünya gündeminde üç önemli konunun olduğuna dikkat çeken Bakan Kirişci, "Bunlardan ilki tarım ve gıda, ikincisi su ve üçüncüsü ise enerji. Tarım ve su insanlığın vazgeçilmezi" dedi. "Bizim hem su hem de toprak konusunda sıkıntımız var. O zaman bizim kendi üretimimizi planlamamız lazım" diyen Bakan Kirişci, planlı tarım modeline geçeceklerini kaydetti. Planlı tarım konusunda mevzuat çalışmasını hazırladıklarını ve bunu yıl içinde Meclis'e getireceklerini anlatan Kirişci, "Planlı tarımla artık tarla, ahıl, ahır, kümes sahibi kendi istediğine göre üretim yapmayacak. Planlı üretimin gereği ne ise o şekilde üretim sağlanacak" ifadelerini kullandı.

SÖZLEŞMELİ TARIM GELİŞECEK

Planlı üretimin temelinde tasnifin yattığını vurgulayan Bakan Kirişci, "Ürünlerimizi iki şekilde tasnif ediyoruz. Birincisi stratejik olanlar. İkincisi de stratejik olmadığı halde üretilmesinde yarar olanlar" diye konuştu. Stratejik ürünlerin belli olduğunu ve bunların arz güvenliğini sağlanması gerektiğini anlatan Bakan Kirişci, "Göreve geldiğimizde Arz Güvenliği Daire Başkanlığı oluşturduk. Arzın güvenliğini araştıran ve takip eden daire başkanlığımız tüm dünyayı izleyerek bizim üretmemiz gereken ürünler ve almamız gerektiği ürünlerle ilgili bize bilgi ve raporlar sunuyor. Bunu üreticiler, ticaretini yapan tüccarlar ve piyasayla paylaşıyoruz" ifadelerini kullandı. Planlamanın bir diğer önemli ayağının sözleşmeli üretim modeli olduğuna dikkat çeken Bakan Kirişci, "Sözleşmeli üretim alıcı ile satıcıyı bir araya getiriyor. Biz buna Et-Süt Kurumu aracılığıyla büyükbaş beside başladık. Hem et hem süt alım garantisi veriyoruz üreticiye. Fiyat değişecek olursa bunun değişimini üreticiye taahhüt eden bir üretim modelle yola devam ediyoruz. Bunu birçok ürün grubunda devreye alacağız" dedi. Türkiye Yüzyılı'nda Tarım ve Orman Bakanlığı'nın esas işi yapan değil strateji geliştiren ve bunun uygulanması noktasında denetimin denetimini yapan bakanlık olacağını belirten Kirişci, "Bu çerçevede bazı yetkilerimizi tıpkı mali müşavirlikte olduğu gibi paylaştıracağız. Yeminli gıda müşavirleri, yeminli ziraat mühendisleri, yeminli su ürünleri mühendisleri ya da yeminli veteriner hekim gibi bunların karşılık bulmasını istiyoruz" diye konuştu.

2030'DA SU KAYNAKLARI YÜZDE 25 AZALACAK

TÜRKIYE'NIN su kaynaklarının sınırlı olduğunu anlatan Bakan Kirişci, 2030'da su kaynaklarımızın yüzde 25 azalacağını, ancak yapılacak iyi bir çalışmayla su tüketiminde yüzde 50 tasarrufun mümkün olduğunu söyledi. Başkan Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde su verimliliği ve suda sıfır kayıp seferberliğini başlattıklarını hatırlatan Kirişci, şöyle konuştu: "112 milyar metreküp suyumuz var. 58 milyar metreküpü kullanılıyor. 8.5 milyar hektar teknik ve ekonomik olarak sulanabilir alanımız var. 7 milyon hektara getirdik. 7 milyon hektara getirirken yüzde 60'tan fazlasını 20 yıllık iktidarımız döneminde gerçekleştirdik. Tarımsal sulamada yüzde 50 verimlilik sağladık. Sanayiyle ilgili olarak da yüzde 50 tasarruf yapma imkanımız var. İçme kullanma sularına gelince yerel yönetimlere büyük bir görev düşüyor. DSİ'nin temizlenmiş, arıtılmış, borulara verdiği 6.2 milyar metreküp suyun 2.1 milyar metreküpü kayıpla kaçakla yok oluyor. Evlerde ve işyerinde kullandığımız suya bakarsak kişi başına 1.323 litre su potansiyelimiz var. Ancak dikkatli olmamız lazım. 2030'da Türkiye'deki su kaynaklarının yüzde 25 azalacağı öngörülüyor. Kişi başı potansiyeli de 730 litreye düşecek. Buna göre hareket edeceğiz. Evlerde kullandığımız suyun maalesef yüzde 75'i gri su... Yani bulaşık makinesi, duş, tıraşta tükettiğiniz su. Bu gri suyu tekrar kazandıran bir sistemi binalarımızda inşa ediyor olmamız gerekir."

KENT TARIMI YAYGINLAŞACAK

GEÇEN yıl kent tarımı modelini devreye aldıklarını hatırlattıklarını anlatan Bakan Kirişci, bunu yaygınlaştıracaklarını söyledi. Kirişci şöyle konuştu: "İstanbul 76 ilden meyve-sebze taşıyor. 270 bin kamyonla meyve-sebze taşınıyor. Bu kamyonlar 140 milyon kilometre yol kat ediyor. Burada egzoz emisyonu 117 bin ton. Üreticiden çıktı tüketiciye geldi 4 gün. Bu ürün tazeliğini kaybediyor ve bu ürünlerin lojistik maliyeti öne çıkıyor. Bunun kent tarımla üstesinde gelmemiz gerekiyor. Bu kapsamda neler yapmaya başladık. Örneğin; Kağıthane Belediyesi'nin eksi 8. katı gün yüzü görmüyor ve toprak yok. Minimum su kullanılıyor. Doğal gübre kullanıyoruz. Orada kapalı dikey tarım yapıyoruz. 275 metrekarelik alanda, 20 bin metrekarelik bir alana eş değer verimli üretimi yapıyoruz, böylece üretilen burada tüketiliyor. Burada çok yönlü katkı sağlıyoruz."

1 HAFTALIK İŞLEM 2 DAKİKAYA İNDİ

TARIM Bakanlığı'nın dijitalleşme konusunda da çok güçlü adımlar attığını anlatan Bakan Vahit Kirişci, şunları söyledi: "Türkiye bu konuda çok ciddi mesafeler kat etti. Bu konuda çalışma üreten tüm şirketlerimizden faydalanırken bakanlığımızda da bilgi teknolojileri genel müdürlüğümüz var. Onlarla birlikte de çalışmalarımızı yürütüyoruz. Şu anda biz 1 Ocak itibariyle Tarım Cebim'de diye bir mobil uygulamayı hayata koyduk. Bu uygulama içinde 1 Ekim'de başlattığımız uygulamayla Çiftçi Kayıt Sistemi'ni e-Devlet'le entegre ettik. Bir haftada yapılan işlem, şimdi 2 dakikada yapılabilir hale geldi."

BETÜL ALAKENT