Suya göre tarım uygulaması kaçınılmaz

Küresel Çevre Fonu (GEF) 7. Dönemi Tarım ve Orman Bakanlığı ile FAO Ortak Projelerinin Tanıtım Toplantısı'na katılan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, iklim değişikliğine dikkat çekerek çevreyi ve doğayı korumak ve emanetin gelecek nesillere güzel bir şekilde verilmesi gerektiğini söyledi. İklim değişikliğinin global bir sorun olduğunu belirten Kirişci, "Böylesine bir konunun tabii ki tek başına bir bakanlığın veya ülkemizdeki bakanlıkların bir araya gelerek yürütecekleri faaliyetler değil, aynı zamanda global bir akıl terinin de bu manada harcanması gerekmektedir. Dolayısıyla global olan sorunlar küresel sonuçlar gerektirir" dedi.

BASINÇLI SULAMA

Suyun önemi hakkında konuşan Kirişci, "Değişik dönemler için hedefler koyduk. Bu hedeflere göre suda ve sulamada verimliliği artırmak durumundayız. İlk adımı basınçlı sulama olarak düşünülebilir. İkinci olarak evlerimizde, işyerlerimizde, çeşmelerimizden akıttığınız sular. Son olarak da sanayimiz verimlilik noktasında suyu değerlendirmeli. İş insanlarımız, organize sanayi bölgelerimiz bu konularda daha yoğun çalışmak durumunda. Biz biliyoruz ki burada da bir yüzde 50'lik tasarruf rahatlıkla sağlanabilir" diye konuştu. Suyu merkeze alan bir tarımsal planlamayı gerçekleştirilmesinin önemine dikkat çeken Bakan Vahit Kirişci şunları söyledi:

KAFAYA GÖRE OLMAZ

"Suya göre tarım' adını verdiğimiz bir uygulamayı gerçekleştirmek durumundayız. Kamu otoritesinden ne üretileceğine dair karar verilecek. Bizim kendimize göre seçtiğimiz ürünleri üretmemiz asla söz konusu olamaz. Biz Türkiye Cumhuriyeti Yüzyılı'na başlıyoruz. Bu yüzyılda da en önemli konu dijitalleşme. Bu dijitalleşme bu planlamada işimizi kolaylaştıracak bir enstrüman."