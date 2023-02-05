2022’de Marmaris’in milli parklarına rekor ziyaretçi

TARIM ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü tarafından korunan alanlar, 61 milyona yakın ziyaretçi ile 2022 yılında ziyaretçi rekoru kırdı. Rekorda ilk sırayı Muğla'nın Marmaris ilçesi Milli Parkları aldı. 2021 yılına göre 9 milyon 248 bin 955 ziyaretçi fazlasıyla bu rakam yeni bir rekor olarak kayıtlara geçti. Bu rakamın da eklenmesiyle korunan alanların, son 5 yıldaki ziyaretçi sayısı 232 milyon 562 bin 593 oldu. 2022 yılında en çok ziyaret edilen korunan alan ise 9 milyon 14 bin 827 ziyaretçi ile Marmaris Milli Parkları oldu. Burayı 8 milyon 90 bin 472 ziyaretçi ile Beydağları Sahil Milli Parkı takip etti. 2022'de korunan alan bazında en çok ziyaret edilen 5 il ise sırasıyla 10 milyon 200 bin ile Muğla, 9 milyon 458 bin ile Antalya, 8 milyon 256 bin ile Kocaeli, 3 milyon 817 bin ile Trabzon ve 3 milyon 499 bin ile Gaziantep oldu.

ADEM ÜLKER