“2023’te Türk turizmini parlak bir sezon bekliyor”

Bodrum'un bütün krizlere ve olumsuzluklara rağmen verimli bir yaz geçirdiğini belirten Bodrium Hotel & SPA Genel Müdürü Yiğit Girgin, 2023 yılının ise çok daha güçlü bir potansiyel taşıdığını söyledi. 2023 yılının, beklentileri aşan 2022'den çok daha parlak gözüktüğünü kaydeden Yiğit Girgin, "Bu parlak tablo, açıkçası bizi temkinli olmaya da çağırıyor. Temkinli olmak ve tedbirli olmak, baktığımızda bir b planı gibi değil de, iş planı gibi olmalı. Bodrium Hotel ve Bodrum özelinde, Türk turizmi özelinde çok kıymetli bir 2022 yılını geride bıraktık. Türk turizminin sezonu güzel fiyatlarla, güzel doluluklarla geçirdiğini düşünüyorum. 2023'ün bunun paralelinde, bunun üzerine çıkan, Bakanımızın da açıkladığı rakamlar doğrultusunda, 50 milyon turist hedefini yukarı taşıyacak, geliri de arttıracak bir yıl olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

ERKEN REZERVASYON ÖNEMLİ

2023 için yapılacak tatil planlarıyla ilgili kararların biraz daha erken verilmesinin faydalı olacağını vurgulayan Yiğit Girgin, sözlerine şöyle devam etti: "Rezervasyonlarla ilgili çok ciddi bir yoğunluk bekliyoruz. Erken rezervasyon sürecinde tatil planlamasını yapmış olan yerli turist ne kadar erken satın alma yaparsa, o kadar iyi olacak. Fiyat açısından ve yer bulma açısından avantajlı olacağını düşünüyorum. Çünkü Bodrum'un yatak kapasitesi, her an, her şey bulunabilecek düzeyde değil."