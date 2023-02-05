5 bin KOBİ’ye 10 milyarlık destek

KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt, Türkiye'nin 2023'te ihtiyaç duyduğu kapasitenin artırılması ve KOBİ'lerin kendi yatırım ihtiyaçlarının karşılanması için kalkınma ajanslarıyla yürütülen "Ortak Finansman Desteği" programında çağrıya çıkıldığını belirterek, "10 milyar liralık bir kaynağı 5 bin KOBİ'mizin makine ekipman yatırımına, gençlere istihdam oluşturacak şekilde kullanımına sunmuş olacağız." dedi. Kurt, "Bu programla Türkiye'nin her bölgesinde ajanslarla birlikte imalat sektöründe konu başlıkları belirlendi. Bu çerçevede KOBİ'lere sıfır faiz diyebileceğimiz bir oranla üst limiti 2 milyon 500 bin liralık kredi paketini hazır hale getiriyoruz" diye konuştu.

HAZİNE'NİN KEFALETİYLE

Kurt, programı Vakıf Katılım Bankası AŞ ile çalıştıklarını bildirerek, bankanın programa güçlü bir destek verdiğini söyledi. Kalkınma ajanslarının da programı, aynı şekilde, güçlü bir biçimde desteklediklerini vurgulayan Kurt, "10 milyar liralık bir kaynağı KOBİ'lerimize kullandıracağız. Bir taraftan da bu programın arkasına Hazine Destekli Kefalet Sistemi'ni de koyduk." değerlendirmesinde bulundu.

TÜM BÖLGELERE YAYILACAK

KURT, uygulamaya ilk etapta Karadeniz Bölgesi'ndeki, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA), Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) olmak üzere 3 ajansla başladıklarını anlatarak, uygulamanın bütün bölgelere yayılacağını dile getirdi.