Akkuyu’ya yeni yerleşim alanı

AKKUYU Nükleer AŞ, Nükleer Güç Santrali (NGS) işletme personeli için yerleşim alanı inşa etme planı kapsamında Türk firması Özaltın İnşaat ile sözleşme imzaladı. Yerleşim alanında farklı büyüklükteki dairelerin yanı sıra anaokulu, okul, dükkanlar, restoran, kafeler, tıp merkezi, eczane, spor tesisi, sosyal ve kültürel kompleksler ile bir de otel bulunacak. 6 binden fazla insanı barındıracak yerleşim alanı, tüm sakinleri için ortak dinlenme alanı ile de donatılacak. Projenin 2025 yılı sonunda tamamlanması planlanıyor.

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