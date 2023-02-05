Bernard Arkas, Fransa’nın İzmir Fahri Konsolosu oldu

ARKAS Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bernard Arkas, Fransa'nın İzmir Fahri Konsolosluğu görevine getirildi. Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Herve Magro'nun ev sahipliğinde Hyatt Regency Hotel'de düzenlenen törene, Arkas ailesinin yanı sıra İzmir'de görev yapan konsoloslar, fahri konsoloslar ve İzmir iş dünyasından çok sayıda davetli katıldı. Törende konuşan Büyükelçi Magro, "Zeliha Toprak'a teşekkür etmek isterim. Tam 21 yıl Fransa'nın İzmir Fahri Konsolosluk görevini icra ettiniz. Bernard Arkas, İzmir Fahri Konsolosu görevine geçerek kadim bir ailenin parçası haline geldi" dedi. Bernard Arkas ise Büyükelçi Magro'nun ve Fransa hükümetinin kendisine duyduğu güvenden duyduğu mutluluğu dile getirdi.

ERCAN AKGÜN