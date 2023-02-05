Erkunt Traktör, Agroexpo Tarım Fuarı’nda çiftçilerle buluştu

Her yıl cirosunun ciddi bir oranını AR-GE çalışmalarına ayırarak ürettiği traktörlerin verimli, tasarruflu, çiftçi dostu ve ağır şartlara dayanıklı olması için çalışan Erkunt Traktör, dünyadaki son teknolojik gelişmeleri de yakından takip ediyor.

YENİLİKLER BİTMİYOR

20 yıllık üretim geçmişi ile sektörün en genç firmalarından biri olan Erkunt'un, kurulduğu günden bu yana, ülke ekonomisinin gelişmesi için faaliyetlerini sürdürdüğünü dile getiren Erkunt Traktör'ün CEO'su Tolga Saylan, fuara özel yenilikler ve sürprizleri beğeniye sunduklarını söyledi. Ege Bölgesi'nin potansiyel olarak tarımın en önemli üretim alanlarından biri olduğunu kaydeden Tolga Saylan, "Erkunt olarak biz de bu bölgeyi ve çiftçilerin değişen, gelişen taleplerini yakından takip ediyoruz. Nimet 70 Meyveci CRD modeline yeni eklenen sürüngen vites özelliğinden tutun da, geniş izli Kısmet E-B'ye kadar tüm ürünlerimiz Ege'den gelen talep ve istekler doğrultusunda geliştirildi. Bağ, bahçe ve seralar için tasarlanan modellerin yanı sıra, yeni e Capra teknolojisi ile donatılmış traktörlerimizi yakından inceleyen ve görüşleri ile AR-GE çalışmalarımıza destek olan çiftçilerimize de teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"E CAPRA MOTOR ENTEGRASYONU TAMAMLANDI"

GEÇEN yıl İzmir Tarım Fuarı'nda yerli üretim markaları olan e Capra motorlu traktörleri ilk kez çiftçilerin beğenisine sunduklarını dile getiren Tolga Saylan, şöyle devam etti: "75 HP seviyesinde olan Stage 3B emisyonlu 3 silindirli ve 4 silindirli modeller, tam 1 yıldır çiftçilerimiz tarafından denendi ve çok beğenildi. Şimdi de Lüks, E ve M olmak üzere 3 farklı seride de Egeli çiftçilerimizin beğenisine sunduk. Ülkemizin içinden geçtiği günleri göz önüne getirirsek, üretimin ve ihracatın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görüyoruz. Bu nedenle 2023 senesi için en önemli hedeflerimizden biri yine ihracat olacak. Bu sene toplam üretimimizin yüzde 25'ini ihraç ettik. Önümüzdeki yıl bu oranı e Capra Projesi ile geliştirerek 10 puan daha artırarak yüzde 35'lere ulaşmayı hedefliyoruz. Özetle, 2023 yılı bizim için oldukça yoğun ve dinamik bir yıl olacak. Tüm bu çalışmalarımızı yürütürken dışa bağımlılığı azaltmayı, yerli üretimi teşvik etmeyi ve en önemlisi düşük maliyetle yüksek teknolojili ürünler üreterek hem Türk hem de Dünya çiftçisinin işini kolaylaştıran ürünler üretmeyi hedefliyoruz."