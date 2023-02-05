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Konya Büyükşehir Belediyesi 19 Zabıta Memuru alacak

Konya Büyükşehir Belediyesi 19 Zabıta Memuru alımı için ilan yayımladı.

05.02.2023, 10:47 Güncelleme Tarihi: 05.02.2023, 10:52

Konya Büyükşehir Belediyesi 19 Zabıta Memuru alacak

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, "Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

ilan.gov.tr'de yer alan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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