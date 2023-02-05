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Haberler Ekonomi Mudanya Üniversitesi Akademik Personel alacak

Mudanya Üniversitesi Akademik Personel alacak

Mudanya Üniversitesi Akademik Personel alımı için ilan yayımladı.

05.02.2023, 10:56

Mudanya Üniversitesi Akademik Personel alacak

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, "Yükseköğretim Kurulu'na başvurusu yapılan üniversitemizin bölüm ve programları için 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri, "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" ve "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili maddelerine ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre Öğretim Üyeleri ve Öğretim Görevlileri alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

ilan.gov.tr'de yer alan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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