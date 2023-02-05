Ünallar, Tarım Fuarı’nda önemli bağlantılara imza attı

Tarım makineleri sektöründe 1976 yılından beri Aydın'da üretim yapan Ünallar, 18'inci Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nda önemli bağlantılar gerçekleştirdi. Tarım, hayvancılık ve endüstri sektörüne yönelik yüzde yüz yerli üretim gerçekleştirdiklerini belirten Ünallar Genel Müdürü Yiğit Ünal, sektördeki büyümelerini sürdürdüklerini dile getirdi. Üretim faaliyetleri hakkında bilgi veren Ünal, "Astim Organize Sanayi Bölgesi'nde Ege Bölgesi odaklı olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kamyon, kamyonet, forklift, iş makineleri ve traktörlerin üstünde kullanılan ekipmanların imalatını gerçekleştiriyoruz. Taşıma, istifleme, dökme, kaldırma yükleme gibi önemli işleri yapan ekipmanları üretiyoruz. Fuarda, traktör üzeri ters yükleyici, portatif beko kazıcı, tüm iş makineleri ataşmanları, şiş ataşmanı, elekli kova, özellikle zeytincilik ve meyvecilikte kullanılan forklift üzeri döner tabla, kasa box çevirme aparatı gibi ürünlerimizi sergileme imkanı bulduk. Önemli iş görüşmeleri de gerçekleştirdik. Fuara özel yüzde 15'lik özel bir indirim imkanı da sunuyoruz" diye konuştu.

HEDEF KALICI BÜYÜME

Ünallar olarak, yurtiçi ve yurt dışına yönelik büyüme hedefleri olduğunu kaydeden Yiğit Ünal, sözlerine şöyle devam etti: "Şu anda İzmir, Afyon, Denizli ve Muğla'da bayiliklerimiz bulunuyor. Öncelikle hedefimiz yurt içindeki bayi sayımızı artırmak. 2024 yılında ise Türki Cumhuriyetler ve Balkan ülkelerine ihracat yapmayı hedefliyoruz. Arge çalışmalarına da önem veriyoruz. KOSGEB'ten yatırım teşvik desteği alan ve arge çalışmaları süren bir ürünümüz var. Firma olarak yeni ve daha geniş bir alanda üretim yapmak için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Web sitemizi de yeniledik; isteyenler www. unallarhidrolik.com adresinden ayrıntılı bilgilere ulaşabilirler."