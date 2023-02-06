Otoyol Ege’ye güç katacak

Ege'nin vizyon projesi Aydın-Denizli Otoyolu'nun inşaatı tüm hızıyla sürüyor. Yüzde 50'den fazlası biten projenin 2024 yılında hizmete girmesi planlanıyor. Aydın'dan başlayıp Denizli, Burdur ve Antalya'ya kadar uzanacak olan otoyol, Ege ve Akdeniz'i birbirine bağlarken bölgelerin turizmdeki güçlerini arttıracak. Otoyolun hizmete girmesiyle İzmir- Antalya arasında yapılacak yolculuk 7 saatten 3 saate düşecek. Tekstil ve tarımın merkezi Denizli'yi ise Ege ve Akdeniz'e bağlayacak. Projeyle Pamukkale ve Efes Antik Kenti gibi önemli turizm yerlerine de ulaşım kolay ve hızlı olacak. Teknolojinin tüm olanaklarının kullanıldığı, depremlere dayanıklı olarak inşa edilen Denizli-Aydın Otoyolu 3 gidiş 3 geliş toplam 6 şerit olarak planlandı. 23 kilometrelik bağlantı yolu ile birlikte toplam 163 kilometrelik projede, 80 alt geçit, 100 köprü ve 13 viyadük bulunacak. Vizyon proje, 137 milyon euroya mal olacak.





HANGİ BÖLGELERDEN GEÇİYOR?

AYdın-Denizli Otoyolu, mevcut Aydın Çevreyolu ayrımındaki kavşaktan başlayıp, Dalama üzerinden Yenipazar'a, Büyük Menderes Nehri'nin güneyinden Hamidiye ve Yazırlı yerleşkelerinin kuzeyinden Kuyucak ilçesinin güneyine ulaşacak. Sarayköy'ün güneyinden devam eden otoyol, Kumkısık mevkiinde D320 Devlet Yolunun kuzeyine geçecek. Buradan itibaren Denizli'yi çevreleyen otoyol, Çeltikçi-Korucuk-Kocadere istikametinde devam edip, Honaz ilçesi Kocabaş mevkiinde Antalya-Ankara karayoluna bağlanacak.

SEBAHATTİN ALP