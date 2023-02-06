‘Yeminli mali müşavirliği diğer ülkeler örnek almalı’

İzmir Yeminli Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Zengin, Hafta Başı Sohbetlerinde sorularımızı yanıtladı. Türkiye'de yeminli müşavirlik mesleğinin bugün gelinen noktada dünyaya örnek gösterilebilecek konumda olduğunu belirten Zengin, "Meslek, derin bilgi, güven ve deneyime dayanmaktadır. Bu nedenle nasıl ki, bağımsız denetim uygulamasını ithal ediyorsak ve diğer ülke uygulamalarını kopyalıyorsak, aynı şekilde patenti ülkemize ait yeminli mali müşavirlik mesleğini örnek model olarak diğer ülkeler ihraç edebiliriz. Bu meslek ihraç edilmeyi hak ettiği bir aşamaya gelmiş durumdadır." dedi.



■ Yeminli mali müşavirlik hangi alanlarla ilgilenir?

Yeminli mali müşavirlik, bir muhasebe ve vergi denetim mesleğidir. Yeminli mali müşavirler, mali müşavirlerden farklı olarak muhasebe defteri tutmazlar. Sahip oldukları esas yetki tasdik yetkisidir. İşletmelerin yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerini tasdik ederler. Aksine bir tespit olmadığı sürece tasdik ettikleri belge ve beyannamelerin doğru olduğu ve devletin inceleme elemanları tarafından incelendiği kabul edilir.



■ Odanızdan ve faaliyetlerinizden bahsedebilir misiniz?

İzmir YMM Odası, İzmir, Manisa, Aydın, Denizli, Uşak, Muğla ve Çanakkale illerini kapsamaktadır. Odamıza toplam 270'i aktif, 440 yeminli mali müşavir üye kayıtlı. Verdiğimiz hizmet kamu hizmeti kabul ediliyor. Bu sorumluluk ve bilinçle hizmetlerimizi gereği gibi yapmak amacıyla sadece üyelerimize değil, işletmelere ve meslek camiasına yönelik eğitim, toplantı, seminer ve benzeri faaliyetleri sürekli yapıyoruz.



İŞ POTANSİYELİ ARTMALI

■ Yeminli mali müşavirlerin sorunları neler? Çözüm yolları nedir?

Yeminli mali müşavirler, yaptıkları tasdikten sınırsız şekilde sorumludur. Öncelikle sorumluluklarının sınırlandırılması gerekir. Sorumluluk kastın varlığına dayandırılmalıdır. Mesleğe geçişler her geçen gün artıyor. Vergi müfettişlerinden istifa edenlerin büyük kısmı mesleğimize geçiş yapıyor. İstifaların en büyük nedeni vergi müfettişlerinin özlük haklarında iyileştirmelerin yeterli ölçüde yapılmamasıdır. Mesleğe geçişlerin artması aslında iş dünyası açısından olumlu olmakla birlikte, buna paralel olarak iş alanlarında artış olmaması mesleğimizin başka bir sorunudur.



■ Yeminli mali müşavirlik sistemi diğer ülkelere niye ihraç edilmeli?

Yeminli mali müşavirlik mesleği ülkemize özgü bir meslektir. Ülkeler vergi denetimini kendi denetim elemanları vasıtasıyla yapmaktadırlar. Ancak vergi denetimi konusunda uzmanlaşanlara özel sektörde talep her zaman fazla olmuştur. Bu nedenle kamuda yetişen vergi müfettişleri özel sektöre transfer oluyor. 1989'da meslek ihdas edildi. Geldiği noktada dünyaya örnek gösterilebilecek bir meslek durumundadır. Bu nedenle nasıl ki, bağımsız denetim uygulamasını ithal ediyorsak ve diğer ülke uygulamalarını kopyalıyorsak, aynı şekilde patenti ülkemize ait yeminli mali müşavirlik mesleğini örnek model olarak diğer ülkeler ihraç edebiliriz.

TAM TASDİK HİZMETİNİN FAYDALARI TARTIŞILMAZ

Tam tasdik hizmetinin artırılmasının faydaları nelerdir? Bunun arttırılması için neler yapılmalı?

Türkiye'de her yıl yaklaşık 35 bin işletme yeminli mali müşavirlerden tam tasdik hizmeti almaktadır. Tam tasdik hizmetinin faydalarını gören işletmeler, bu hizmetten sürekli yararlanıyor. Tam tasdik, işletmelerin defter ve belgelerinin tamamının denetimini kapsar ve verilen beyannamelerin vergi mevzuatına uygun olmasını sağlar. Tam tasdik hizmetinin hem iş dünyasına, hem de kamuya sağladığı faydalar artık tartışmasızdır. Bu hizmetin işletmeler için zorunlu hale getirilmesi esas olmalıdır. Ancak jest niteliğinde yapılacak birkaç düzenleme ve uygulama, bu hizmeti daha da yaygınlaştırır.



MERT ALPDÜNDAR / HAFTA BAŞI SOHBETLERİ