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Haberler Ekonomi Bursa Teknik Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Destek Personeli alıyor

Bursa Teknik Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Destek Personeli alıyor

Bursa Teknik Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Destek Personeli alımı için ilan yayımladı.

10.02.2023, 10:02

Bursa Teknik Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Destek Personeli alıyor

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, "657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında sözleşmeli personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" ın ek 2 nci maddesinin (b) fıkrası uyarınca, genel ve özel şartları taşıyanlar arasından 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle 2 (iki) adet sözleşmeli personel alımı yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

ilan.gov.tr'de yer alan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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