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Haberler Ekonomi İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü 109 Sözleşmeli Personel alıyor

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü 109 Sözleşmeli Personel alıyor

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü 109 Sözleşmeli Personel alımı için ilan yayımladı.

10.02.2023, 10:08

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü 109 Sözleşmeli Personel alıyor

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, "Üniversitemiz Birimlerinde giderleri Özel Bütçe gelirinden karşılanmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar' da yer alan ek 2 inci maddenin (B) fıkrasına göre 2022 KPSS (B) gurubu puan sırası esas alınmak suretiyle (**Eczacı kadrosu hariç) aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

ilan.gov.tr'de yer alan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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