Medbulk Grup’tan bölgeye 700 ton akaryakıt yardımı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen deprem felaketinin ardından Türkiye'nin dört bir yanından devam eden yardım kampanyalarına İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi Meclis Üyesi MED Grup'un firmaları Medbulk Denizcilik & Medtanker Denizcilik de destek verdi. AFAD koordinasyonunda firmalar deprem bölgesine 700 ton akaryakıt yardımında bulunacak. Medbulk Denizcilik & Medtanker Denizcilik tarafından akaryakıt yüklü 28 tanker deprem bölgesinin akaryakıt ihtiyacını karşılamak üzere AFAD'a bağışlandı. İlk 5 tanker Global Terminal/ Dörtyol'dan bölgeye hareket etti. Diğer 23 tanker ise AFAD'ın ihtiyaç listesine göre belirlenen adreslere ulaştırılacak.



GÜN DAYANIŞMA GÜNÜ

Yakıt yardımında bulunan MED Grup Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Bartın tarafından yapılan açıklamada, "Acımız çok büyük. Ülkemizin dayanışma ve beraberlik duygusuyla yaraları en kısa sürede saracağını umut ediyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde bu zor günleri de aşacağız. Gün dayanışma günü. Enkaz altındaki vatandaşlarımızla ilgili sevindirici haberler gelmesi için dua ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

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