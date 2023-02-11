Yardımlar çığ gibi büyüyor

Asrın felaketi olarak nitelenen Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde art arda meydana gelen depremlere ilişkin birçok şirket bölgeye ayni ve nakdi yardım göndermeye devam ediyor. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) AFAD'a 102 milyon lira yardımda bulunduğunu bildirdi. Koza Altın bünyesindeki iş makineleri ve tecrübeli madenciler, arama kurtarma ekip ve ekipmanları bölgeye sevk edildi. DHL Express Türkiye, Ticaret Bakanlığı'nın başlattığı "Deprem Yardımlaşma Seferberliğine" katıldıklarını ve e-ticaret platformları üzerinden alınan temel ihtiyaç malzemeleri ve AFAD koordinasyonlarında toplanan yardımlarını deprem bölgelerine ulaştırdıklarını bildirdi.



1 MİLYON DOLARLIK FON

Pasha Bank da Pasha Holding ve iştirakleri olarak AFAD ve AHBAP'a 1 milyon doların üzerinde bağış fonu oluşturduklarını ve 40 kişilik ekiplerinin bölgede arama kurtarma faaliyetleri içerisinde olduğunu bildirdi. Art Design, deprem bölgesinde bulunan vatandaşlara ulaştırmak üzere dikimini gerçekleştirdiği battaniyeleri, giyim gibi kışlık temel ihtiyaçları taşıyan yardım tırını yola çıkarıyor.



4 BİN KOLİ HAZIR GIDA

Modoko, 4 bin koli hazır gıda, 200 ısıtıcı, 1.000 battaniye, 700 koli bebek bezi, çok sayıda yatak, çok sayıda çocuk giyim ve çok sayıda kışlık kıyafet gönderdiklerini ve yardımlarına devam edeceklerini açıkladı. Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı (TACEV), 24 bin adet tahin pekmez, 32 bin adet peynir, 600 koli meyve suyu, 3 bin 500 adet konserve, 96 bin adet fındık krema, reçel çeşitleri, 450 koli süt, 2 bin koli adeti zeytin, 30 bin koli su, ısıtıcı, battaniye, çocuk giyim gibi acil yardım malzemesi taşıyan 3 tırı yola çıkardı. Yeni İnci, ilk etapta kadın, erkek ve çocuk olmak üzere 10 bin adet iç çamaşırı ve içlik gönderimini tamamladıklarını duyurdu.



MİGROS BÖLGEYE 30 TIR YOLLADI

İlk 24 saat içerisinde yardım tırlarını, akabinde de Migros Sanal Market üzerinden duyarlı vatandaşların yaptıkları bağışları deprem bölgesine ulaştıran Migros, Kızılay koordinasyonunda mağazalarından bedelsiz gıda ve hijyen ürünü dağıtımı yaptı. Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlar için Migros'un bölgeye ilettiği tır sayısı 30'a ulaşırken, Sanal Market üzerinden duyarlı vatandaşların yaptıkları bağışlarla 30 tır daha hazırlanıyor.

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