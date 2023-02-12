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Haberler Ekonomi İstanbul Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli alıyor

İstanbul Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli alıyor

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü sözleşmeli bilişim personeli alımı için ilan yayımladı.

12.02.2023, 09:20

İstanbul Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli alıyor

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, "Üniversitemiz Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığında istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek altıncı maddesine dayanılarak 31.12.2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" uyarınca 5 (beş) adet sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

ilan.gov.tr'de yer alan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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