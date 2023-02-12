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Haberler Ekonomi Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı personel alacak

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı personel alacak

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli alımı için ilan yayımladı.

12.02.2023, 09:25

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı personel alacak

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, "Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nda tam zamanlı olarak istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin ek 6 ncı maddesi ve 31.12.2008 tarihli ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik kapsamında Tablo-1'de belirtilen 1 pozisyon için sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

ilan.gov.tr'de yer alan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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