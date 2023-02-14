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Haberler Ekonomi Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sürekli İşçi alıyor

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sürekli İşçi alıyor

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sürekli İşçi alımı için ilan yayımladı.

14.02.2023, 10:05

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sürekli İşçi alıyor

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, "Üniversitemizde çalıştırılmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/D maddesi, 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla aşağıda yer alan tabloda dağılımı gösterilen şekilde "Sürekli İşçi" alımı yapılacaktır. " ifadelerine yer verildi.

ilan.gov.tr'de yer alan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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