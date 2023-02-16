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Haberler Ekonomi Bölgede abonelik iptal edilebiliyor

Bölgede abonelik iptal edilebiliyor

16.2.2023

Bölgede abonelik iptal edilebiliyor

DEPREM mağduru vatandaşların "mücbir sebep" kapsamında abonelik ve hizmet sözleşmelerini iptal etmesi imkanı bulunuyor. Taahhütlü aboneliklerde ise cayma bedeli alınmaması için düzenleme yapılması gerekiyor.

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Sözleşmelerinin sonlanmasını isteyen tüketicilerin yapmış olduğu ödemelerden aldıkları hizmet tutarı düşülerek, kalan tutar kendilerine iade edilmelidir. Kalan abonelik tutarının iadesinde sorun yaşayan tüketici, tüketici hakem heyetlerine başvurabilir" dedi.

Tüketici Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Aziz Koçal ise "Taahhütlü aboneliklerde, aboneliğini değiştirme ya da iptal etmek isteyenlerden cayma bedeli alınmamalı. Kamu da bu konuda gerekli desteği sağlamalı ve düzenlemeleri yapmalı" ifadelerini kullandı.

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