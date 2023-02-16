Borsa kayıplarını geri alıyor

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle geçen hafta çarşamba gününden itibaren işlemlerin durdurulduğu Borsa İstanbul pay ve vadeli işlem piyasaları, bir dizi tedbirle dün yeniden açıldı. Açılış sonrası hızlı toparlanan Borsa İstanbul'da yükseliş yüzde 10'a yaklaştı. Borsa İstanbul (BIST) 100 endeksi, güne yüzde 5,86 artışla 4 bin 769 puandan başlarken; sonrasında yükselişini hızlandırdı. BIST 100 endeksinde gün içerisinde değer kazancı şirketlerin yaptığı hisse geri alımları ve BES düzenlemelerinin desteğiyle yüzde 10 seviyesine yaklaştı. Endeks, günü % 9.88 artışla 4.950 puandan kapattı.

BANKALAR BAĞIŞ YAPTI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sonrasında açıkladığı bankaların 50 milyarlık dayanışma paketinin detayları ortaya çıkmaya başladı. Bankalar, 2022 karlarının bir bölümünü ayırırken en yüksek meblağ İş Bankası'ndan geldi. İş Bankası Grubu deprem bölgesi için AFAD'a 1 milyar TL bağış yaparken, inşa edilecek deprem konutları için de 1 milyar 750 milyon TL tutarında destek sağlayacak. İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, "Biz de geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemiz için gövdemizi taşın altına koyarak gereğini yapmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu. Sektörün en büyük bankalarından biri olan ve 2022 yılında toplamda 61 milyar TL'lik kar elde eden Akbank ise 650 milyon TL destek açıkladı.