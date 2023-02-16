Depremlerde evleri hasar görenlere yönelik "Hane Başı Destek Ödemeleri" başladı

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, söz konusu ödemeler, devam eden hasar tespit çalışmaları sonuçlandıkça yapılıyor.

Ödemeler, AFAD, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün işbirliği ile kesinleşmemiş hasar tespit verileri üzerinden alınan ikametgah verisi dikkate alınarak gerçekleştiriliyor.

Bu kapsamda, şu ana kadar 337 bin 933 hanede hasar tespit çalışması tamamlandı ve ödemelere başlandı.

Ödemeler için e-Devlet'ten başvuru şartı aranmıyor.

Hane Başı Destek Ödemeleri, Ziraat Bankasında hesabı bulunan vatandaşların doğrudan hesabına, hesabı bulunmayan vatandaşların ise T.C. kimlik numaralarına yapılıyor.