Kısa çalışma ve nakdi ücret imkanı getirildi

DEPREMDEN zarar gören illerde yaşayan vatandaşların yaralarını sarmak için seferberlik ilan edilirken, afetten etkilenen 10 ilde kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği uygulanacak. Afet illerinde işverenlerin, sigortalıların yükümlülükleri ertelenirken, emekli aylıklarının ödemesi öne çekildi, işsizlik ve yarım çalışma ödemeleri de hesaplara aktarıldı.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile uygulamaya alınacak sosyal güvenlik destekleri hızlı bir şekilde hesaplara yatacak. Mevut sisteme göre kısa çalışma ödeneği işyerindeki çalışma sürelerinin azaltılması ya da durdurulması durumunda 3 ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışmadıkları dönem için gelir desteği olarak veriliyor. Öte yandan deprem nedeniyle olağanüstü hal ilan edilen şehirlerdeki kamu çalışanlarından idari izinli sayılanlar, görevlerini fiilen yerine getirmiş kabul edilecek, mali, sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük hakları saklı tutulacak.

NELER YAPILDI

● İşsizlik ve yarım çalışma ödeneği öne çekildi ● Malulen emeklilerin kontrol muayenesi 3 ay ötelendi ● 6 aylık prim borcu 31 Ağustos'a uzatıldı, ceza uygulanmayacak ● Yakınını kaybedenlere 2 bin 54 lira cenaze ödeneği yatırılacak ● Ölüm toptan ödemesi gerçekleştirilecek, dul-yetim aylığı bağlanacak ● Dul-yetim aylıkları 1 Mart'tan itibaren geçerli olacak ● EYT borçlanmalarında ödeme tarihi ertelendi