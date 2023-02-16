Mazot ve gübre desteği depremzedelere nakit olarak ödenecek

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 10 ildeki çiftçiler için alınan tedbirlere ilişkin bilgilendirme yaptı.

Bakın Kirişçi, "2022'den itibaren verilmeye başlanan mazot ve gübre destekleri, depremden etkilenen 10 ilimiz için nakit olarak ödenecektir. Bu kapsamda toplam tutarı 2,8 milyar lira olan mazot ve gübre destekleri, Şubat ayı sonuna kadar çiftçilerimizin hesaplarına yatırılacaktır" dedi.

Kirişçi'nin açıklamasına göre, 2023 üretim yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvurusunu yapan üreticilerin 28 Şubat olan ürün güncelleme son başvuru tarihi 8 Mayıs tarihine kadar uzatıldı. Şanlıurfalı Çiftçi Ahmet Çetindağ çiftçilere ödenecek olan desteklemeler GAP çiftçisini rahatlattır bu zor günümüzde bu destekleme bize ilaç gibi geldi. Başta Sayın Cumhurbaşkanımıza ve tarım akanımıza teşekkür ediyoruz diye belirtti.