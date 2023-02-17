Enerji şirketleri afet için seferber

Türkiye'de enerji alanında faaliyet gösteren şirketler, "asrın felaketi" Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşların yaralarını sarmak için seferber oldu. Şirketler bölgenin ihtiyaçların temini noktasında ayni ve nakdi destek sağlıyor.Bu kapsamda Petrol Ofisi Grubu, arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarının kesintisiz sürdürülmesi için 100 milyon liralık akaryakıt desteği sağladığını duyurdu.Tüpraş da depremlerin etkili olduğu bölgede AFAD koordinasyonuyla iş makinesi, ambulans, itfaiye, arama kurtarma ekiplerinin aydınlatma ihtiyaçları ve depremzedelerin ısınma gereksinimleri için yakıt desteği sağlıyor.Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), bakım onarım için 350, arama kurtarma için 200, Kriz Merkezi'nde 145 çalışanıyla ve 117 araç ve iş makinası ile hizmet verdiğini duyurdu. BOTAŞ, deprem bölgesinde 10 ayrı noktada 3 öğün yemek ikramı yapıyor.SOCAR Türkiye ise depremlerden etkilenen vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için 55 milyon lira değerinde bağış fonu oluşturduklarını duyurdu. SOCAR Türkiye, "Türkiye Tek Yürek Kampanyası Ortak Yayını"nda ise 3,5 milyon lira bağışta bulundu.Akkuyu Nükleer Güç Santrali projesinde yer alan şirketler de bu yardım seferberliğine dahil oldu.