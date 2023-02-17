Hane başına 10 bin liralık destek ödemesi hesaplarda

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından, konutları hasar gören depremzedeler için duyurduğu 10 bin liralık destek ödemeleri dün itibariyle başladı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD), hane başı destek ödemeleri depremzedelerin Ziraat Bankası hesaplarına otomatik olarak yatıyor. Banka hesabı olmayanlara da T.C kimlik numarasıyla ödeme yapılıyor.

Türkiye'yi yasa boğan depremde evleri yıkılan veya ağır hasar görenlere yönelik 10 bin liralık acil destek ödemeleriyle birlikte, il şartı aranmadan 15 bin liralık taşınma yardımı, yakınlarını kaybedenlere 100 bin liralık destek ödemeleri de hızlı bir şekilde başlayacak.

● Konutları zarar görenlere hane başına 10 bin liralık destek ödemeleri dün itibariyle Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Adıyaman, Malatya, Adana, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Kilis'te başladı. Ödemeler AFAD, Çevre Şehircilik ve İklim Değişiklik Bakanlığı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü iş birliği ile kesinleşmemiş hasar tespit verileri üzerinden alınan ikametgâh verisi dikkate alınarak gerçekleştiriliyor. Bugüne kadar 338 bin hanede hasar tespit çalışması tamamlandı. ● Ödemeler için e-Devlet'ten başvuru koşulu bulunmuyor. Ödemeler Ziraat Bankası'nda hesabı bulunan vatandaşın doğrudan hesabına, hesabı olmayanların da TC numaralarına yapılıyor.

SÜRE SINIRI BULUNMUYOR

● Depremden büyük zarar gören 10 il, ilçeler ve köylerde hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Söz konusu ödemeler, devam eden hasar tespit çalışmaları sonuçlandıkça yapılıyor. Bu nedenle bir süre sınırı bulunmuyor. ● İlk etapta oturulamaz hale gelen konutlar için hane başına 15 bin lira taşınma desteği sağlanıyor. AFAD Acil Yardım ödeneğinden konteyner kentler dışında kalacak ev sahiplerine 5 bin, kiracı olanlara da 2 bin lira kira yardımı yapılacak. Ailelerini deprem bölgesi dışındaki illere kendi araçlarıyla götürenlerin yakıt masrafı da karşılanıyor. ● Kira desteği bir yıl sürecek. Çadırlarda kalmak istemeyen vatandaşların kira bedeli ödenecek. Deprem nedeniyle teknik ekiplerce konutun yıkıldığı, acil yıkılacak durumda bulunduğu ya da ağır hasar gördüğü kesin hasar raporu sonucunda tespit edilen geçici barınma taleplerine de hızlı bir şekilde yanıt veriliyor.

HAK KAYBI OLMAYACAK

● 100 bin liralık nakdi destek depremde yaşamını kaybedenlerin yakınlarına acil ihtiyaçları için verilecek. Şehir değiştirenlerin deprem bölgesine yönelik desteklerden yararlanması konusunda herhangi bir hak kaybı söz konusu olmayacak. Depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına acil ihtiyaçları için verilecek 100 bin liralık nakdi yardım da AFAD üzerinden sağlanacak. Afetzede hak sahipliği başvurusu e-Devlet üzerinden veya mahalle, köy muhtarlıkları üzerinden yapılabiliyor. ● Deprem bölgesindeki işletmelere yönelik ilave Kredi Garanti Fonu kefaleti acil destek paketi devreye alınacak. KGF zerinden Hazine garantili 10 milyar lira işletme giderleri, 10 milyar lira yatırım, proje desteği kapsamında 20 milyar liralık kredi verilecek. Başvurular gelecek hafta başlayacak. Felaketten etkilendiğini valilik, kaymakamlık gibi ilgili resmi makamlardan belgeleyen işletmeler acil destek kredisinden yararlanacak. ● Geçen yıldan bu yana ayni olarak verilen mazot ve gübre destekleri 10 ilde nakit olarak ödenecek. Toplam 2.8 milyar liralık destek şubat sonuna kadar çiftçinin hesabına yatacak.

3-6 BİN LİRA ARASINDA İŞSİZLİK PARASI

İŞSİZ kalanlar 3 bin lirayla 6 bin lira arasında değişen tutarlarda işsizlik ödeneği alacak. Depremde işsiz kalanlar son üç yılda 600- 900 gün primi varsa 6 ay, 900-1079 günü olanlar 8 ay, 1080 günü olan da 10 ay işsizlik maaşı alacak, sağlık hizmetinden yararlanacak. Depremde hayatını kaybedenlerin SSK'da 900 gün, Bağ-Kur'da 1800 gün, Emekli Sandığı'nda 1800 gün primi varsa SGK'ya yazılı müracaatla eş, çocuk, anne ve babasına aylık bağlanacak. Deprem öncesi hak kazanılan yarım çalışma ve işsizlik ödeneği ödemeleri de öne çekildi.

HAZAL ATEŞ