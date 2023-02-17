Küresel iş dünyasının yardımları artarak sürüyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yardım seferberliği sürerken, Adidas, McDonald's, PepsiCo, Starbucks, Sony, Cisco, Johnson & Johnson ve Moderna'nın da aralarında bulunduğu uluslararası şirketlere her geçen gün yenileri ekleniyor. Amazon, Apple, Google, Meta, Samsung, Allianz, Bayer, Chevron, ExxonMobil, Binance, Chobani, FedEx, UPS, Volkswagen, Boeing, Lufthansa, Siemens, Porsche, Mercedes- Benz, Hyundai, Maersk, IKEA, Inditex, Schwarz Goup, Novartis, Novo Nordisk, Deutsche Telekom ve T-Mobile gibi, depremlerden etkilenenlere yardım eli uzatan şirketlerin sayısı hızla artıyor. Bu arada ABD Ticaret Odası Vakfı'nın halka açık ve şirketler tarafından gönderilen verileri derleyerek hazırladığı Kurumsal Yardım Takibi verilerine göre, 15 Şubat itibarıyla takibe alınan küresel iş dünyası yardımlarının toplam tutarı 65 milyon doların üzerine çıktı.

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