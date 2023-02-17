Muradiye OSB’de Kıvırcık yeniden başkanlığa seçildi

Manisa Muradiye Organize Sanayi Bölgesinin (MUOSB) Bakanlık temsilcileri gözetiminde ilk genel kurulu yapıldı. Hilton Hotel'deki genel kurulda mevcut başkan Osman Kıvırcık 76 oyla 2. kez başkan seçilirken, rakibi Ramazan Yıldız 37 oy aldı. 82 üyenin oyuyla müteşebbis heyetinin görevi sonlandırılırken, Muradiye OSB'yi sanayiciler yönetecek.

Muradiye OSB Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kıvırcık, "Artık Muradiye Organize Sanayi Bölgesi, sanayicileri tarafından yönetilen bir OSB oldu. Biz daha önce olduğu gibi herkese eşit mesafedeyiz. Bütün sanayicilerimizle el ele, kol kola bölgemizi en iyi yere getirmek için hep birlikte çalışacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Genişleme alanlarımızı en kısa sürede devreye alacağız. İsteyen sanayicilerimize yer tahsisini yapacağız" dedi. Muradiye OSB'de Başkan Osman Kıvırcık'ın yönetiminde Fatih Çetin, Serkan Yurteri, Hikmet Güngör, İlkay Deha Kurutaç görev yapacak.

CÜNEYT HASÇELİK