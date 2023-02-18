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Haberler Ekonomi Nişan töreni parasını AFAD’a bağışladılar

Nişan töreni parasını AFAD’a bağışladılar

18.2.2023

Nişan töreni parasını AFAD’a bağışladılar

BALIKESİR'DE Duygu Açık ve Ali Osman isimli gençler aileleri ile aldıkları ortak kararla düğün salonunda yapacakları nişan törenini iptal ederek parasını depremzedelere bağışladı. Balıkesir'de lokanta işletmecisi Hakan Açık, nişan parasını AFAD'a bağışladıklarını belirterek, "Kızımla tam salon parasını ödeyecekken deprem haberi alıp büyük üzüntü yaşadık. Kızıma bu acının ortasında oynamanın doğru olmayacağını söyledim. Nişan parasıyla bir kaç depremzede ailenin ihtiyacını karşılarız dedim. Kızım ve Van'da asker olan damadımla bu kararı aldık" dedi.

SUAT SALGIN

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