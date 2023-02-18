TOKİ Başkanı Ömer Bulut işin sırrını anlattı

KAHRAMANMARAŞ'TA meydana gelen büyük depremler tüm Türkiye'nin yüreğini yakarken, bölgedeki TOKİ konutlarının sağlamlığı da gündem oldu. Konuyla ilgili Yeni Asır'a değerlendirmelerde bulunan TOKİ Başkanı Ömer Bulut, bölgede ilk etapta 35 bin ve ardından aynı kalitede zeminle birlikte 4 ve 5 katlı konutları hızla yapacaklarını belirtti.

TOKİ iştirakçileri ile birlikte depremzedelerin sağlık ve huzur içinde oturacakları konutlara taşınmalarını sağlayacaklarını ifade eden Bulut, "Deprem öncesinde olduğu gibi tünel kalıplarla depreme dayanıklı konutlar üreteceğiz. Şu anda deprem bölgesinde bulunan ve TOKİ tarafından inşaat edilen binalarımızın sadece iki bloğunda merdiven sahanlıklarında perdelere fazla yük geldiği için demirle beton arasındaki kabuklar atmış. Onlar da kalıcı hasarlar değil. Hepsini ince ince kontrol ettik. Antep'te 27 bin konutu tek tek kontrol ettirdikten sonra ben kendim de dolaştım" dedi.

'20 YIL İÇİNDE YAPTIK'

TOKİ tarafından son 20 yıl içinde yapılan konutların büyük depremleri hasarsız atlattığını kaydeden Başkan Bulut, "Bizim sistemimizin maliyeti diğer inşaatların tekniklerinden asla düşük değil. TOKİ konutlarının daha ucuz olmasının sebebi, sosyal devlet olarak desteklenmesinden kaynaklanıyor. Yoksa maliyetimiz düşük değil. Arsa maliyetini de minimize ediyoruz. Biz Tünel kalıp sistemi kullanıyoruz. Aslında pek de tercih edilmiyor. Çünkü tünel kalıpla çok büyük alanlar oluşturulamıyor. Pencereleri az yapmak zorunda kalıyorsunuz. Bunun gibi hem konforu, hem mimariyi kısıtlar. Mimariye göre tünel kalıp yapmaya kalkarsanız bu sefer de maliyetler çok artar. O yüzden piyasada pek kullanılmıyor" ifadelerini kullandı

BASARIMIZDAKİ 2 ÖNEMLİ NOKTA

TOKİ'NİN başarısının altında özellikle iki önemli nokta olduğunu aktaran Ömer Bulut, "İlki doğru zemini ve yeri seçmek, ikincisi ise o yere uygun konut tipini tasarlamak. Yani sağlam olmayan zeminde zaten kesinlikle konut yapılmamalı. Tam uygun olmayan yani taşıma gücü açısından yeterli olmayan bir zeminde çok yüksek katlı bir yapı yapılmamalı. Mühendislik kriterlerinin, matematiğinin dışına çıkmamak gerekiyor" diye konuştu.

BAYRAKLI MODELI GIBI

BAŞKAN Ömer Bulut, İzmir'de yaşanan 6.6'lık depremin ardından Bayraklı'da konutları 5 katla sınırladıklarını hatırlattı. "Yukarıya 5 kat yaptıysak, sağlam olsun diye 2 kat aşağıya da kazık çaktık" diyen Bulut, "Yoksa oraya 1.5-2 metrelik temel yapmak suretiyle bina da yapılabilir ama biz yapmadık. Şimdi bu bölgede de İzmir Bayraklı modeli gibi zeminle birlikte 4 ya da 5 katlı binalar üreteceğiz. Bazı zeminlerde bu 2-3 katlı da olabilir" dedi.

FATİH ŞENDİL