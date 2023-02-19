“Toplanan 115 milyar lira ile 170 bin daire yapılabilir”

İstanbul Aydın Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Hakan Koman, 'Türkiye Tek Yürek' bağışlarıyla 170 bin daire yapılabileceğini söyledi.

GÜÇLENDİRME ÇAĞRISI

Koman, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın rakamlarını baz alırsak konut türü bir yapının metrekare maliyeti 6 bin 850 liradan hesap edilirse 100 metrekarelik Ancak sadece deprem sonrasında değil öncesinde de önlem almak gerektiğini belirten Dr. Hakan Koman, "İstanbul'daki 1999 yılı öncesi tüm binalarda güçlendirme çalışmaları için kampanya başlatılması gerekli" dedi.



Ancak sadece deprem sonrasında değil öncesinde de önlem almak gerektiğini belirten Dr. Hakan Koman, "İstanbul'daki 1999 yılı öncesi tüm binalarda güçlendirme çalışmaları için kampanya başlatılması gerekli" dedi.

Korman, "İstanbul için konuşursak 1999 yılı öncesi tüm binalarda güçlendirme kampanyası başlatılması gerekiyor. Güçlendirilmiş yapı ülkemizde pek tercih edilmiyor fakat yeni yapılmış bir bina kadar dayanıklı olabilir ve maliyeti daha az olur. Bu yaşanan depremde yeni binaların bile yıkıldığını gördük. Bir kampanya da İstanbul için yapılsın ve şehrimizi depreme hazırlayalım" dedi.