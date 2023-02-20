Bilkent Üniversitesi İktisadi, İdari ve Soyal Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi alıyor

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, "2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 23. maddesi, 12 Haziran 2018 tarih ve 30449 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmış olan "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği"nin Doçent Kadrolarına Atanma koşullarını düzenleyen 8-11. maddeleri hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile İ.D. Bilkent Üniversitesi İktisadi, İdari ve Soyal Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü'ne tam gün statüde çalışacak öğretim üyesi alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

ilan.gov.tr'de yer alan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.



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