Deprem bölgesinden ayrılan hak kaybına uğramayacak

Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerin yaralarının sarılması, vatandaşların her türlü ihtiyacının hızlı bir şekilde karşılanması için başlatılan seferberlik sürüyor. Olağanüstü Hal ilan edilen 11 ilden kendi imkânıyla Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı koordinasyonunda tahliye olan vatandaşlar için bir hak kaybı söz konusu olmayacak. Depremden etkilenenler geçici olarak e-Devlet üzerinden üç ay geçerli olacak barkotlu kimlik belgesi alabilecek.



AFAD BELİRLEYECEK

Barınma, taşınma yardımlarında ödemeler Çevre Bakanlığı'nca yapılacak hasar tespit işlemleri tamamlandıkça yapılacak. Depremden etkilenenlerin barınma sorunun çözümüne katkı için başlatılan "Evim Yuvan Olsun" kampanyasında aile fertlerini kaybeden çocuklu ailelere, kronik hastalığı, engelli, yaşlısı olanlara öncelik verilecek. Ev sahiplerine ilave gider oluşmaması için konutların elektrik, doğalgaz, su faturalarını kaymakamlık ödeyecek. Bu kampanyayla boş, kullanmadığı evini depremzedeler için en az 3 ay süreyle vereceklerin başvuruları kaymakamlık tarafından yerinde incelenecek. Evdeki eşyalar "Tek Yürek Bina ve Eşya Sigortası kapsamına" alınacak. Olağanüstü Hal ilan edilen 11 ilde depremzedelere yönelik başlatılan "Evim Yuvan Kampanyası"nda evlere yerleştirilecekleri AFAD belirleyecek. Evdeki eşyalara Türkiye Sigorta'nın güvence sunacağı belirtildi.

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