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Haberler Ekonomi Kapgan, ilk kez yurt dışında vitrine çıkıyor

Kapgan, ilk kez yurt dışında vitrine çıkıyor

20.2.2023

Kapgan, ilk kez yurt dışında vitrine çıkıyor
HAVELSAN tarafından geliştirilen insansız kara aracı Kapgan, Abu Dabi'de düzenlenecek IDEX Uluslararası Savunma Fuarı ve Konferansı kapsamında ilk kez yurt dışında sergilenecek. Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde arama-kurtarma ekiplerine destek olmak üzere orta sınıf-1 insansız kara aracı Barkan ve bulut altı insansız hava aracı Baha'nın yetenekleri ziyaretçilere tanıtılacak. HAVELSAN'ın bir süredir üzerinde çalıştığı insansız hava ve kara araçlarından oluşan "dijital birlik" konsepti de fuarda sergilenecek.
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