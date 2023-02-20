Kapgan, ilk kez yurt dışında vitrine çıkıyor

HAVELSAN tarafından geliştirilen insansız kara aracı Kapgan, Abu Dabi'de düzenlenecek IDEX Uluslararası Savunma Fuarı ve Konferansı kapsamında ilk kez yurt dışında sergilenecek. Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde arama-kurtarma ekiplerine destek olmak üzere orta sınıf-1 insansız kara aracı Barkan ve bulut altı insansız hava aracı Baha'nın yetenekleri ziyaretçilere tanıtılacak. HAVELSAN'ın bir süredir üzerinde çalıştığı insansız hava ve kara araçlarından oluşan "dijital birlik" konsepti de fuarda sergilenecek.

DİĞER