MÜFED’den dönüşüm için ‘işin sakası yok’ uyarısı

Türkiye'yi derinden sarsan Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerin ardından büyük kentlerdeki kentsel dönüşüm çalışmaları bir kez daha gündemdeki yerini aldı. Müteahhitler Federasyonu Başkanı ve İZTO Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Kahraman, "İzmir'deki dönüşüm konusunun şakası yok. Sayın İzmir Valimiz Yavuz Selim Köşger ve Sayın İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e de bu süreç içinde birlikte çalışma çağrılarında bulunacağız. Bizler bütün İzmir'i bir araya getireceğiz, getirmek de zorundayız. Kendilerine davette bulunacağız" dedi. Kahraman, "İzmir, İstanbul başta olmak üzere ivedi tedbirler almamız gerekiyor. Riskli yapı stoğumuz yüzde 60'ın üzerinde. Kentsel dönüşüm yapamıyoruz, master planları yapılarak öncelik sırasına göre riskli yapı stokunu eritmemiz gerekiyor. Orman vasfını yitirmiş alanların kentsel dönüşüm rezerv alanı olarak planlanmasının ve arsa üretilmesinin sürece önemli katkı sağlayacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

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