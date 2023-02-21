Asrın felaketi Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Gaziantep'in İslahiye ilçesinde afetzedeler için Kalyon Holding tarafından yaptırılan konteyner kentte yaşam başladı. 12 günde tamamlanan ve 3 bin kişinin yaşayacağı konteyner kentte ana okulundan çocuk oyun alanlarına kadar tüm sosyal donatılar yer alıyor.

YARALAR SARILIYOR

Kalyon Holding tarafından tamamlanıp AFAD'a devredilen konteyner kente, depremde evleri yıkılan ve bir süredir çadırda barınan depremzedeler otobüslerle getirilerek yerleştirildi. 2,4,6 ve 8 kişilik olarak düzenlenen konteynerlerde buzdolabı, elektrikli ocak, soba, ranza ve yataklar ile havludan seccadeye varana kadar bir evde olması gereken tüm ihtiyaç malzemeleri bulunuyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep Valisi Davut Gül, milletvekilleri ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile birlikte konteyner kenti ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi.

Kalıcı konutlar inşa edilene kadar bir süre kalacakları yeni yuvalarına yerleşen depremzedelerin sorunlarını da dinleyen Bakan Kurum, "Büyük bir afet yaşadık. Bu konteynerler yeni yuvalarınız inşa edilene kadar sizleri soğuktan, yağmurdan ve sıcaktan koruyacaktır. Vatandaşlarımız normal hayatlarına dönene, sıcak yuvalarına kavuşana kadar burada, sahada olacağız. Buradan elimizi çekmeyeceğiz. Bu süreci hep birlikte devlet-millet el ele vererek atlatacak, depremin yaralarını saracağız" dedi.

Kurum, çocuklar için konteyner kentte ana okulu ve diğer eğitim birimlerinin de inşa edildiğini vurguladı. Yanlarında giysileri ve kullandıkları malzemelerle birlikte AfAD görevlileri eşliğinde nüfuslarına göre kendilerine tahsis edilen konteynerlere yerleşen depremzedeler, "Kısa sürede çadırlar kuruldu. Şimdi de buraya yerleştirildik" dedi.

ANNESİNİ BIRAKAMADI

DEPREMDE bir çok yakınınını kaybettiğini ancak ailesinin sağ salim yıkılan evden çıktığını söyleyen Çetin Aslan, "Annem kanser hastası, depremden kısa bir süre önce ameliyat olmuştu. Eşim ve çocuklarım yakınlarımızın olduğu Antalya'ya gitti. Annem yolculuğu kaldıramaz diye burada kaldı. Ben de onu bırakmak istemedim. İkimiz birlikte bazı yakınlarımızla birlikte çadırdaydık. Bugün de buraya getirdiler. Allah devletimizden razı olsun, bize sahip çıktı" dedi. Depremde evinin büyük hasar aldığını söyleyen Ali Güzey ise, "Burası çok güzel, Her şeyi düşünmüşler. Evden kaçarken yatak alamamıştık. Allah yapandan, yaptırandan razı olsun" diye konuştu.

MEHMET BONCUK