Uşaklı sanayicilerden 1.5 milyon battaniye

Uşak'taki tekstil fabrikaları afet bölgesi için battaniye seferberliği başlatarak üretim kapasitelerini en üst düzeye çıkardı. Üç vardiyalı sisteme geçen fabrikalar 2 haftada ürettikleri 1,5 milyon battaniyeyi 281 araçla depremzedelere gönderdi. Uşak Valiliği koordinasyonunda başlatılan battaniye seferberliğinde Uşak OSB'de faaliyet gösteren tekstil fabrikaları, depremin ardından müşterilerin siparişlerini iptal ederken, kapasitelerini de eş zamanlı artırarak 24 saat kesintisiz üretime geçti.

Battaniye üreticisi Tuğrul Mahmut Yalvaç, stokta bulunan battaniyeleri Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının koordinasyonunda deprem bölgesine sevk ettiklerini belirterek, "İlk olarak 2 TIR gönderdik. Daha sonra elimizdeki işleri bir kenara koyarak deprem bölgesi için özel üretime başladık. Günlük 5 bin civarındaki üretimimizi 15 bine çıkardık. Arkadaşlarımız birkaç gün evlerine gitmedi." ifadelerini kullandı. Tekstilci Emrullah Aydoğan da "İşçilerimiz mesai ücreti almayıp bizim de katkımız olsun dediler" diye konuştu.

KAZIM YÖRÜKCE