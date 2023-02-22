600 milyonluk borcu ödedi, AVM’yi kurtardı

İzmir'den gittiği ABD'de emlak kralı olan ve geçtiğimiz günlerde İzmir'de vefat eden Kasım Pırlant'ın damadı Savaş Er'e devrettiği İzmir'deki Egepark Mavişehir ve Egepark Balçova Alışveriş Merkezleri'ndeki mağazaların icradan satışı konusunda flaş bir gelişme yaşandı. Egepark Mavişehir'deki 149 mağaza ve otoparkın icradan satışı, Er yönetimindeki Ege CMC şirketinin yaklaşık 600 milyon liralık borcu İzmirli bir grup işadamının kurduğu Park Gayrimenkul şirketine geçtiğimiz Perşembe günü tek kalemde ödemesiyle iptal oldu.

Bu gelişmenin ardından gözler Egepark Balçova AVM ve bünyesindeki otel binasının yine alacaklı Park Gayrimenkul şirketinin başvurusu üzerine önümüzdeki 21 Mart'ta icradan yapılacak satışına çevrildi. Yeni Asır'ın ulaştığı bu AVM'nin işletmecisi olan şirketin yetkilileri, "Bu AVM için de 250-300 milyon lira arasındaki borcu Park Gayrimenkul A.Ş.'ye ödeyip satışı durduracağız" açıklaması yaptı.

ABD'DEN GELİP SATIN ALDI

İzmir'den garson olarak gittiği ABD'de gayrimenkul zengini olan ve film gibi bir başarı öyküsüne imza atan Kasım Pırlant, EGS Grubu'nun bu alışveriş merkeziyle ilgili bankaya olan borçlarını satın almış ve ardından icra satış ihalelerine tek tek girip bu mağazaları toplamıştı. Bir süre sonra da Balçova'daki yüksek bir yapıda faaliyet gösteren diğer AVM'yi almış ve onun da adını Ege Park yapmıştı. Alınan bilgiye göre Pırlant bu iki AVM'deki hisselerini geçtiğimiz yıllarda damadına devretti. Bu arada şirketin bankalara ödenmeyen borçlarıyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Ege Sanayici ve İşadamları Derneği eski Başkanı Mustafa Karabağlı ile 335 ortaklı İzmir Girişim Grubu (İGG) A.Ş'nin başkanlığını yapan Cenk Karece önderliğinde kurulan ve İGG'yle birlikte toplamda 400'e yakın İzmirli ortağı bulunan Park Gayrimenkul A.Ş, bu iki AVM'nin bankalara ödenmeyen borçlarını satın aldı. Borçların ödenmesi konusunda taraflar anlaşamayınca Park Gayrimenkul, bu iki AVM'deki mağazaların tamamını icradan satışa çıkardı. Ancak Mavişehir'deki AVM'nin işletmeci şirketi Ege GCM, yaklaşık 600 milyon lira ödeyerek borcu kapattı ve icradan satışı durdurttu.

ERHAN GÜLENÇ