İzmir iş dünyasından konteyner seferberliği

KAHRAMANMARAŞ merkezli 10 ili etkileyen büyük depremlerin ardından bölgedeki konteyner ve tuvalet ihtiyacı üzerine ilk günden harekete geçen İzmir iş dünyası, imal edilen konteyner ve müstakil tuvaletleri demir yolu ile deprem bölgesine gönderiyor. Bitişik nizamda iki ev şeklinde tasarlanan konteynerler 21 metrekareden oluşuyor. Ayrıca dört gözlü müstakil tuvaletler de bölgeye yollanıyor. İzmir Halıcılar ve Yer Döşemecileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Naci Ölçen, "İzmirli iş insanları olarak asrın en büyük felaketinde inanılmaz bir imece sağlandığını gördük. 50 konteyner hedefimizin üzerine çıkacağımızı görüyoruz" diye konuştu.

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