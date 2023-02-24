Bodrum’da otellerden afetzedelere istihdam

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin ardından Muğla'nın Bodrum ilçesine 8 bin 500'e yakın depremzede geldi. Depremzedelerin 2 bin 800'ünün 66 farklı otelde konakladığını belirten Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Başkanı Ömer Faruk Dengiz, "Gelen depremzedelerimiz eğer Bodrum'da çalışmak isterlerse kapımız her zaman açık. Her bir meslek koduna göre başvurular alınabilir. Depremzedelerimize İŞKUR koordinesinde yapmak istediği işe göre istihdam sağlanabilir. Bu süreçte biz otellerde istihdam için hazırız" diye konuştu.

ADEM ÜLKER