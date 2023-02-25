180 günde ilk etap konutları tamamlanacak

TOKİ Başkanı Ömer Bulut YENİ ASIR'A konuştu... Yüzyılın felaketi olan ve 44 bine yakın vatandaşımızı kaybettiğimiz 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından harekete geçen TOKİ, önümüzdeki hafta ilk temelini atacağı konutları 180 günde teslim edecek.



VAKTİNDEN ÖNCE BİTER

TOKİ Başkanı Bulut, "Tüm zemin etüt çalışmaları uzmanlar ve ekiplerle tamamlandı. Bir iki güne ihale yaparak ve hemen inşaatlara start vererek ilk etap konutlarını Ağustos ayında, 180 gün sonra teslim edeceğiz" dedi. Köy evleriyle ilgili açıklama da yapan Bulut, zemin durumuna göre köy evlerinin daha da erken bir tarihte depremzedelere teslim edileceğini duyurdu. Bulut, köy evleriyle ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Deprem bölgemizi ihya ve inşa sürecinde 73 bin 972 köy evi yapacağız. Güvenli, sağlıklı, yöreye uygun evlerimizi ahırı, bahçesi, özgün mimarisiyle inşa edeceğiz. Özellikle köy evlerimiz çelik ve tek katlı olduğundan yerleşim yeri ile ilgili problemi olmayanlar daha da hızlı teslim edilecek. Deprem konutlarının teslimine ilişkin 1 yıl diyoruz ama önceki depremlerde 180 gün sonra teslimata başladık. Burada da 180. günden itibaren etap etap projelerimizi teslim edeceğiz."





İLK KAZMAYI VURDUK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da Nurdağı ve İslahiye'de TOKİ konutları için ilk kazmanın vurulduğunu açıkladı. Bakan Kurum, "Tüm çabamız, vatandaşlarımızı bir an önce evlerine kavuşturmak. Sözleşmelerini imzaladığımız, zemin etüt çalışmaları tamamlanmış alanlarda hemen işe koyuluyoruz. Nurdağı ve İslahiye'de yapacağımız 855 konut için ilk kazmayı vurduk" dedi.



'KÜÇÜK PARÇALAR HALİNDE İHALE YAPMAYI ÖNERİRİZ'

Kamu Müteahhitleri ve İş İnsanları Derneği Başkan Vekili Nedip Şimşek, kamu müteahhitleri olarak deprem bölgesinde inşa edilecek afet konutlarını yaparken ham madde fiyatlarında artışla karşılaşmaktan korktuklarını belirterek, "Bizler her zaman olduğu gibi devletimizin yanında ihalelere giriyoruz" dedi. Şimşek, 'asrın felaketi' olarak nitelendirilen Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde Mart ayından itibaren yapımına başlanacak konutlara ilişkin değerlendirme yaptı. TOKİ'nin 400-500 konutluk paketler halinde ihale açtığına işaret eden Şimşek, "Bu konutların hızlı bitirilmesi için daha küçük parçalar halinde ihaleye çıkılmasını öneriyoruz. Bu konutların 1 yıl içinde bitirilmesi için tek bir müteahhide yüklenmek yerine birçok müteahhide bu işleri paylaştırmak daha doğru olur. 500 konutluk işi kaldırabilecek firmalar var ancak daha küçük parçalar halinde ihaleye çıkılırsa daha hızlı bitirilmiş olur" dedi.



FATİH ŞENDİL