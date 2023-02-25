Çimento ve demire fırsatçılık zammı

Afetzedeler için yüz binlerce konut ihtiyacı ortaya çıkınca, çimento ve demir fiyatları, yüzde 8 yükseldi. Sektör temsilcileri, "Enerji ve döviz aynı yerde duruyor. Maliyet artmadı. Bu zamlar niye?" diyerek tepkilerini dile getirdi. Kiraları 3'e katlayanlar büyük tepki çekerken, yüz binlerce kalıcı konut için temel ihtiyaçlardan çimento ve demirde artışlar da birbirini izledi. Deprem öncesi 87 dolar olan petrol 80 dolara düştü, enerji bedeli ucuzladı. Sanayi elektriğinde indirim yapıldı, doğalgazda ise fiyat artışı gerçekleşmedi. Hazır Beton Birliği de "Enerji fiyatı artmadı, döviz yerinde sayıyor, zam için bir sebep yok" açıklamasında bulundu.

DİĞER