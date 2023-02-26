‘İnanç turizminde İzmir öne çıkmalı

İzmir, inanç turizminde önde gelen Yunanistan, İsrail ve İtalya gibi ülkelerin rehberlerinin katıldığı uluslararası seminere ev sahipliği yaptı. Seminerde yabancı rehberlere, Bergama, Efes ve Urla'daki inanç turizmi değerleri gezilerle tanıtıldı. İzmir'in inanç turizmi yönünden önemli bir potansiyeli olduğuna dikkat çeken İzmir Ticaret Odası Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve Destination İzmir Başkanı Bülent Tercan, "Bir turizm hazinesinin üzerinde oturuyoruz. Vatikan, Yunanistan, İsrail ve İtalya gibi ülkeler inanç turizminden çok önemli gelirler elde ediyorlar. İzmir'in de bu ülkelerdeki inanç turizmi değerleri ile boy ölçüşebilecek kapasitede potansiyeli var. Amacımız doğru tanıtım, doğru planlama ve İzmir'i inanç turizminde şahlandıracak projeleri hayata geçirmektir" dedi.

İzmir'in roadshow ve seminere ev sahipliği yaptığını hatırlatan Tercan, "Turizm denilince sadece doğal güzellikler, güneş, deniz akla gelmemeli. İzmir bu alanlarda da çok iyi ama sağlık, kültür ve inanç turizmi dünyada azımsanamayacak bir ekonomiyi yönetiyor. İzmir Meryem Ana, Akropolis, Asklepion, St. John's Basilikası, Efes harabeleri, Teras Evleri, Urla Bağ Yolu ve Agora gibi inanç turizmini besleyecek kaynaklara sahip. Temaslarımızı sürdüreceğiz, kısa vadede ciddi dönüşler alacağımıza inanıyoruz" diye konuştu.

YARALARI SARALIM

Kültür ve İnanç Turizm Derneği ve Tutku Turizm'in işbirliği altında düzenlenen organizasyonun başarılı geçtiğine değinen Tercan sözlerini şöyle sürdürdü: "Platform Başkanı Levent Oral'ın çabaları, engin vizyonu ile bu yolda ilk adım atıldı. Yerel yönetimlerin de bu çalışmalara desteği önemli. Deprem felaketinin yaralarını sarmak için eskisinden daha çok çalışmamız gerekiyor. Termal kaynakları ve inanç turizmi değerleriyle adeta bir turizm hazinesine sahip olan İzmir'e de bu noktada görevler düşüyor. Kentimiz gelişsin, ülke ekonomisi rahatlasın."